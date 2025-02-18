Оскар Пиастри: «Было бы классно увидеть титул Хэмилтона с «Феррари», если бы я не гонялся в «Ф-1»

Пиастри заявил, что новое чемпионство Хэмилтона стало бы отличной историей.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мыслями о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса » в «Феррари ».

«Если бы я не выступал в «Ф-1», было бы очень классно увидеть, как Льюис Хэмилтон выигрывает титул с «Феррари». Было бы – если бы я не гонялся», – подчеркнул австралиец.

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