Оскар Пиастри: «Было бы классно увидеть титул Хэмилтона с «Феррари», если бы я не гонялся в «Ф-1»
Пиастри заявил, что новое чемпионство Хэмилтона стало бы отличной историей.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мыслями о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».
«Если бы я не выступал в «Ф-1», было бы очень классно увидеть, как Льюис Хэмилтон выигрывает титул с «Феррари». Было бы – если бы я не гонялся», – подчеркнул австралиец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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