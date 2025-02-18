Оливер Бермэн: «Конечная цель в жизни – стать чемпионом «Ф-1». Продолжу пытаться, пока это не сделаю»

Бермэн сообщил, что нацелен на титул в «Ф-1».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн рассказал, с какими ожиданиями начинает первый полноценный сезон в «Формуле-1».

«Главная мечта – провести в «Формуле-1» очень долгую карьеру. Я бы очень хотел стать чемпионом мира, это моя конечная цель в жизни. И я продолжу пытаться, пока это не сделаю.

Большая цель в нынешнем году – получать удовольствие, ведь мне невероятно посчастливилось находиться тут. Это очень важная вещь, о которой легко забыть на фоне давления и напряжения «Формулы-1»: я здесь, потому что это моя главная страсть на земле, и как мне повезло выполнять работу, которую я так люблю. Я буду смаковать каждый момент дебютного сезона, поскольку он случается лишь один раз.

Все остальное придет: я накоплю опыт, стану быстрее, буду чувствовать себя увереннее в болиде, стану сильнее как пилот, как спортсмен и как личность, извлеку уроки – все это произойдет естественным образом», – подчеркнул Оливер.

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