Хуан-Пабло Монтойя: «Подумайте о масштабах глупости – один эпизод закончил карьеру Риккардо и открыл путь Лоусону»

Монтойя отметил важность событий в карьерах гонщиков.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя , рассуждая о том, как порой складываются карьеры разных гонщиков, привел в качестве примера случай Даниэля Риккардо и Лиама Лоусона .

Монтойя вспомнил Гран-при Нидерландов 2023 года и момент, который, по его мнению, закончил карьеру Даниэля Риккардо в «Формуле-1».

Риккардо получил место в «Рейсинг Буллз», заменив уволенного по итогам 10 гонок Ника де Вриса , но уже в практике на этапе в Зандворте попал в аварию и сломал запястье, из-за чего был вынужден пропустить четыре Гран-при. А за остаток сезона набрал 6 очков. Не лучшим образом австралиец проводил и следующий сезон, а после Гран-при Сингапура окончательно потерял место среди участников «Ф-1».

«Получается, что именно по этой причине и началась карьера Лоусона. Но вы просто подумайте о масштабах глупости, учитывая то, что всего один эпизод фактически закончил карьеру Риккардо и открыл путь Лоусону.

Если бы Риккардо не сломал руку, Лоусон бы не получил шанс запрыгнуть в этот поезд. И да, для него те гонки сложились хорошо, благодаря чему ему в итоге и отдали место в «Рейсинг Буллз », – рассказал Монтойя.

«Макларен» удивляет «Ф-1» равным статусом пилотов. Но это же не выгодно?