Дэвид Крофт о Пиастри и Норрисе: «Если кто-то из них способен раскрыться за счет уверенности и набранного хода, то Ландо»

Крофт назвал своего фаворита в борьбе пилотов «Макларена».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт проанализировал сражение напарников по «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса за чемпионство.

«Оба крайне талантливы, у них одинаковые болиды – что же решит судьбу титула?

Оскар – холодный, спокойный, рассудительный человек, это спортсмен, который не выдает эмоций. Ландо бывает совсем другим. Он очень открытый, любит рассуждать о своих эмоциях. Со стороны иногда кажется, что такие эмоции могут мешать спортсмену элитного уровня.

Но если кто-то из них двоих способен раскрыться за счет уверенности и набранного хода, то Ландо.

Он просто обожает трассу в Спа и в прошлом был там очень быстрым. Если за счет следующих двух гонок он сможет уйти на летний перерыв лидером, это окажет огромное влияние на Ландо Норриса », – заявил британец.

«Макларен» удивляет «Ф-1» равным статусом пилотов. Но это же не выгодно?

Жак Вильнев: «Мы видели Норриса со всех сторон, но не Пиастри. Станет Оскар выступать лучше или хуже в определенных ситуациях?»