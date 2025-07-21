«Словно слушаешь 12-летнего Норриса и 30-летнего ветерана Ферстаппена». Двукратный победитель «Инди-500» Лейендейк о радио пилотов

Лейендейк считает, что Ферстаппен в разы более зрелый гонщик, чем Норрис.

Двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Ари Лейендейк высказался о спокойствии пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена , сравнив его с соперником из «Макларена » Ландо Норрисом .

«Я смотрел бразильскую гонку на Netflix, и там были радиопереговоры. Когда слушаешь Ландо и Макса, ты словно слушаешь 12-летнего Ландо и 30-летнего ветерана Макса.

Такой спокойный, у него все рассчитано: «Да, я могу продержаться еще пять минут при такой погоде», знаете. А Ландо говорил: «О, мы все умрем» или что-то в таком духе.

[Ферстаппен] способен делать столько вещей одновременно. Он работает в режиме мультизадачности. Думаю, это идет еще из гонок в картинге. Но симрейсинг тоже ему помогает: он где-то ехал за Ландо и сказал, что тот недостаточно сильно замедлился под желтыми флагами, и Ландо получил штраф. Он просто это видит – и схватывает всю картинку за наносекунду.

Да, он потрясающий талант. И, более того, приятный парень. Я так считаю», – заявил нидерландец в интервью каналу Racer.

Лейендейк также поделился мыслями о будущем Ферстаппена:

«Я был бы счастлив увидеть его в «Индикаре ».

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