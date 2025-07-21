  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Словно слушаешь 12-летнего Норриса и 30-летнего ветерана Ферстаппена». Двукратный победитель «Инди-500» Лейендейк о радио пилотов
12

«Словно слушаешь 12-летнего Норриса и 30-летнего ветерана Ферстаппена». Двукратный победитель «Инди-500» Лейендейк о радио пилотов

Лейендейк считает, что Ферстаппен в разы более зрелый гонщик, чем Норрис.

Двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Ари Лейендейк высказался о спокойствии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сравнив его с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.

«Я смотрел бразильскую гонку на Netflix, и там были радиопереговоры. Когда слушаешь Ландо и Макса, ты словно слушаешь 12-летнего Ландо и 30-летнего ветерана Макса.

Такой спокойный, у него все рассчитано: «Да, я могу продержаться еще пять минут при такой погоде», знаете. А Ландо говорил: «О, мы все умрем» или что-то в таком духе.

[Ферстаппен] способен делать столько вещей одновременно. Он работает в режиме мультизадачности. Думаю, это идет еще из гонок в картинге. Но симрейсинг тоже ему помогает: он где-то ехал за Ландо и сказал, что тот недостаточно сильно замедлился под желтыми флагами, и Ландо получил штраф. Он просто это видит – и схватывает всю картинку за наносекунду.

Да, он потрясающий талант. И, более того, приятный парень. Я так считаю», – заявил нидерландец в интервью каналу Racer.

Лейендейк также поделился мыслями о будущем Ферстаппена:

«Я был бы счастлив увидеть его в «Индикаре».

Дженсон Баттон: «Ферстаппен – самый многогранный гонщик «Ф-1» в истории, пусть и отстает по титулам от Хэмилтона»

Макс Ферстаппен: «Мне не нравится находиться на красной дорожке в костюме и фальшиво улыбаться, это ужасно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
logoИндикар
500 миль Индианаполиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Бельгии-2025. Расписание трансляций
сегодня, 18:40
Шарль Леклер: «Сейчас у меня нет цели обязательно победить Хэмилтона, потому что боремся мы за не самые интересные позиции»
4сегодня, 17:45
Оскар Пиастри: «Хоть я и потерял очки на двух последних Гран-при, у меня все равно хороший темп»
сегодня, 17:20
Джордж Расселл о контракте: «Сомневаюсь, что мы можем успеть что-то сделать за две недели до летнего перерыва»
4сегодня, 16:31
Ландо Норрис: «Я бы предпочел, чтобы Гран-при Бельгии прошел в сухих условиях»
1сегодня, 16:07
Шарль Леклер: «Пока болидом «Феррари» чрезвычайно трудно управлять в дождевых условиях»
4сегодня, 15:38
Джордж Расселл: «Ситуация с контрактом не оказывает на меня никакого влияния»
4сегодня, 15:06
Льюис Хэмилтон: «Отправлял «Феррари» документы со структурными изменениями, которые требуются команде»
18сегодня, 14:28
Макс Ферстаппен: «Уход Хорнера не окажет никакого влияния на мое будущее. Бессмысленно оглядываться назад – это не сделает «Ред Булл» быстрее»
2сегодня, 14:01
Фернандо Алонсо о фанатах «поколения Netflix»: «Если сразимся за титул в 2026-м, они подумают, что мы начали питаться по-другому или научились пилотировать за зиму»
16сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
26 июля на автодроме «Игора Драйв» более сорока автомобилей выйдут на старт третьего этапа Российской серии гонок на выносливость (REC)
сегодня, 14:55Фото
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15