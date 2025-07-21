Дженсон Баттон о будущем Ферстаппена: «Сейчас никто не знает, какой вариант будет лучшим, даже Макс»

Баттон высказался о будущем Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне, а также о том, решится ли четырехкратный чемпион на уход из «Ред Булл » и смену команды.

«Думаю, для Макса Ферстаппена ситуация и правда сложилась непростая. Если Макс проводит хотя бы одну плохую гонку – например, как было в Австрии, – то разом проигрывает очень много очков конкурентам. И ему потом приходится отыгрывать эти очки за рулем болида, который не так хорош, как у «Макларена».

Так что можно сказать, что в борьбе за титул сейчас участвуют двое, но Макс всегда способен отыграться, ну а то, что он сейчас делает за рулем болида «Ред Булл» в нынешнем его состоянии – это вообще нечто невероятное.

Мы уже видели многих гонщиков за рулем этой машины, и никто из них даже близко не смог подобраться к Максу. Что доказывает его талант и его умение выжимать из болида максимум.

Что Макс будет делать в следующем году? Я не знаю. Интересно то, что сейчас никто из нас не знает, какой вариант будет лучшим. Уверен, Макс сейчас и сам этого не знает. Да, ты можешь примерно предполагать, что ждет тебя в будущем – ты видишь данные из аэродинамической трубы, видишь данные по работе двигателя, но при этом ты не можешь знать, что делают конкуренты. Они могут заявлять, что дела у них идут лучше, но кто знает, так ли это на самом деле? Так что ему предстоит принять непростое решение. И каким бы ни было это решение, я уверен, что в 2026 году нас в любом случае ждет захватывающий сезон», – рассказал Баттон.

«Макларен» удивляет «Ф-1» равным статусом пилотов. Но это же не выгодно?