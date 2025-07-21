Дэвид Култхард: «На «Сильверстоуне» казалось, что Хэмилтон стал лучше справляться с болидом «Феррари»

Култхард надеется на прогресс Хэмилтона и «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о том, как первая половина сезона сложилась для Льюиса Хэмилтона .

По словам Култхарда, несмотря на очевидные трудности Хэмилтона, прогресс в скорости на Гран-при Великобритании , который совпал с внедрением обновленного днища болида «Феррари », позволяет надеяться на прогресс во второй половине чемпионата.

«Да, на этапе на «Сильверстоуне» Льюис чувствовал себя более комфортно. Но вплоть до «Сильверстоуна», если не считать Китай [победу Хэмилтона в спринте], со стороны казалось, что Льюис чувствует себя не очень комфортно [за рулем болида «Феррари»].

Льюис не выглядел столь же быстрым, как Шарль Леклер. Вряд ли кто-то будет против увидеть действительно быструю «Феррари» – ведь это самое известное имя в истории автоспорта. И на «Сильверстоуне» казалось, что Льюис стал лучше справляться с управлением болидом «Феррари». Случилось ли это только потому, что Гран-при проходил именно на «Сильверстоуне»? На этот вопрос нам только предстоит получить ответ», – рассказал Култхард.

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