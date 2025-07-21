Жак Вильнев: «Один из важных вопросов второй половины сезона – как долго Цунода сможет оставаться пилотом «Ред Булл»

Вильнев опасается за будущее Цуноды.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что одним из интересных вопросов второй половины сезона станет то, сумеет ли Юки Цунода переломить ситуацию и в итоге сохранить место в «Формуле-1».

«Один из важных вопросов второй половины сезона – как долго Юки Цунода сможет оставаться пилотом «Ред Булл »? Он ведь так сильно старался, чтобы перейти из небольшой команды в действительно большую конюшню.

Я считаю Юки хорошим гонщиком, но [чтобы выступать на самом высоком уровне] ты должен быть выдающимся гонщиком…ты должен быть Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо. Или выступать на том уровне, на котором сейчас находятся Пиастри и Норрис», – рассказал Вильнев.

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