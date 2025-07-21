Изак Аджар о возможном повышении до «Ред Булл»: «Мне многому нужно научиться. Сейчас разумнее было бы остаться в нынешней команде»

Аджар не торопится с переходом в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар рассказал, что был бы рад возвращению в «Формулу-1» Серхио Переса , а также оценил свои дальнейшие перспективы:

«Я слышал о нем много хорошего, а также о том, что он может вернуться в «Ф-1» в следующем году. Так что, судя по всему, тут действительно что-то происходит.

Уверен, для Чеко точно есть место в «Формуле-1» – ведь мы говорим о гонщике, который очень неплохо смотрелся на фоне Макса Ферстаппена ».

Аджар добавил, что ему самому было бы любопытно попробовать свои силы, выступая за «Ред Булл», но он не хочет торопиться и форсировать события:

«Когда четыре года назад я подписал контракт с системой «Ред Булл Рейсинг», целью, конечно, было попасть в команду «Ред Булл». И ситуация не изменилась.

Это было бы действительно интересно. Я был бы рад попробовать свои силы в «Ред Булл», хотя бы из любопытства. Однако в данный момент я бы не сказал, что в полной мере контролирую ситуацию. Да, у меня получается зарабатывать очки, но мне еще очень многому предстоит научиться. Так что разумнее было бы пока остаться в нынешней команде».

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