Кими Антонелли: «Впечатляет психологическая устойчивость Синнера. Сколько раз Янник переворачивал сложные ситуации?»
Антонелли считает стабильного Синнера примером для себя.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал об отношении к соотечественнику Яннику Синнеру – первой ракетке мира.
«Прежде всего, я бы хотел с ним познакомиться. Мы должны были встретиться в прошлом году в Абу-Даби, но я заболел – вот невезение.
Я слежу за теннисом и его матчами. Меня впечатляет психологическая устойчивость Янника во время матчей, особенно когда что-то не складывается. Сколько раз он переворачивал сложные ситуации? Он всегда умеет сохранять концентрацию – когда смотришь за ним, многому учишься», – признался итальянец.
«Я не против». Андреа Кими Антонелли – о возможном выступлении за одну команду с Ферстаппеном
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
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