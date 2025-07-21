Кими Антонелли: «Впечатляет психологическая устойчивость Синнера. Сколько раз Янник переворачивал сложные ситуации?»

Антонелли считает стабильного Синнера примером для себя.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал об отношении к соотечественнику Яннику Синнеру – первой ракетке мира.

«Прежде всего, я бы хотел с ним познакомиться. Мы должны были встретиться в прошлом году в Абу-Даби, но я заболел – вот невезение.

Я слежу за теннисом и его матчами. Меня впечатляет психологическая устойчивость Янника во время матчей, особенно когда что-то не складывается. Сколько раз он переворачивал сложные ситуации? Он всегда умеет сохранять концентрацию – когда смотришь за ним, многому учишься», – признался итальянец.

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Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?