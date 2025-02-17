Ландо Норрис: «Давления в 2025-м гораздо больше, но я расслаблен как никогда – в хорошем смысле»

Норрис объяснил, как справляется с давлением.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис согласился, что начинает сезон-2025 с максимальным уровнем ожиданий в своей карьере.

«Да, я бы так сказал. Пожалуй, я это понимаю – я только что был на интервью, и мне сказали, мол, у букмекеров на тебя лучшие котировки и все такое. И это здорово. Я буду чувствовать давление, все мои механики будут чувствовать давление, вся команда. Это нормально, так работает человек, если есть давление, нервы. Но ты постепенно учишься работать с этим.

Прошлый год был отличным, ведь я уже побывал на поуле довольно большое количество раз, лидировал в гонках. Можно сказать, я испытал всего понемногу в прошлом сезоне, только не возглавлял чемпионат.

Однако я боролся с Максом [Ферстаппеном] и иногда оказывался впереди. Так что я многому научился, и это здорово подготовило меня к этому году – на самом деле подготовило к тому, чтобы быть очень спокойным.

Я знаю, что давления стало гораздо больше, и все такие: «Теперь он должен это сделать». Но я очень расслаблен и спокоен, расслаблен как никогда – в хорошем смысле, я чувствую готовность», – отметил Ландо.

Ландо Норрис: «Надеюсь, фанаты заработают много денег на мне»

Ландо Норрис: «Пиастри способен стать чемпионом, но соперничество ничего не меняет в «Макларене»