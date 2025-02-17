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Ландо Норрис: «Пиастри способен стать чемпионом, но соперничество ничего не меняет в «Макларене»

Норрис рассказал о предстоящей борьбе с Пиастри в 2025 году.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, может ли плотное соперничество с Оскаром Пиастри стать помехой на пути команды к личному титулу. Британцам, вероятно, предстоит бороться с «Ред Булл», где поставили на одного гонщика.

«Очень тяжело дать один ответ на весь сезон. Не думаю, что есть ответ, который все бы покрывал. Считаю, в прошлом году мы справились очень хорошо. Но теперь новый год, все будет зависеть от того, как мы начнем сезон.

Я знаю, что Оскар голоден до титула, как и любой пилот. Безусловно, он способен стать чемпионом. В то же время я думаю только о следующей гонке, и таков подход команды. Все знают, что мы хотим победить друг друга, и ты стремишься стать лидером команды – это нормально, такого от нас и ждут.

Но не считаю, что это что-либо меняет. Надеюсь, что в каких-то аспектах нет – наверное, какие-то вещи поменяются, ведь существует соперничество. Каждый гонщик хочет проявить себя.

Ответственность за то, чтобы справляться с такими ситуациями, лежит на мне, на Оскаре, на Андреа [Стелле], на наших бригадах – чтобы не было моментов как в Будапеште и всего такого. В каких-то случаях это означает, что правил чуть больше, они чуть жестче.

Честно говоря, изменений не так много. Если что-то поменяется – может, так и будет, а, может, и нет – все будет происходить постепенно по ходу сезона, уик-энд за уик-эндом», – сообщил Ландо.

Оскар Пиастри: «Я способен стать чемпионом «Ф-1» в 2025 году»

Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Венгрии
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