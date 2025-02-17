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Карлос Сайнс: «Попытка ограничивать и контролировать переговоры гонщиков по радио – это уже чересчур»

Сайнс против ограничения радиопереговоров гонщиков в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» считает, что если в рамках борьбы с использованием нецензурных выражений ФИА либо запретит выводить радиопереговоры в эфир, либо будет штрафовать гонщиков, это станет неправильным решением.

«Гонщики «Формулы-1» должны контролировать себя и не ругаться на официальных пресс-конференциях и при общении с журналистами. Я выступаю за то, чтобы гонщики вели себя хорошо на этих официальных мероприятиях, ведь их могут смотреть и дети.

И мне кажется, что контролировать себя в таких ситуациях не так уж сложно. Нужно ли за это штрафовать и нужно ли контролировать пилотов? Я не знаю. Но я выступаю за то, чтобы гонщики вели себя воспитанно и вежливо перед микрофонами.

И в то же время я считаю, что попытка ограничивать и контролировать переговоры по радио – это уже чересчур. Ведь нужно помнить об адреналине, о давлении, под которым находятся пилоты во время гонки. Так что да, я считаю, что штрафы и так далее от ФИА за подобные вещи – это уже слишком. Ведь эти эмоции являются неотъемлемой частью «Формулы-1». И зрители видят и слышат эти эмоции, чувствуют давление, волнение в голосе.

Я считаю, что если высказывания гонщика не несут в себе оскорбительный характер для кого-то, а он просто ругается, выплескивая эмоции, такие моменты не нужно контролировать. Ведь если запретить радиопереговоры, то зрители тоже лишатся того, что происходит в кокпите.

И, поверьте мне, никто не захочет устанавливать микрофоны прямо на футбольном поле, например, чтобы слышать, что говорят футболисты. И это аналогичная ситуация», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoФИА
logoУильямс
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