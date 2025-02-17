Take That, комик Уайтхолл и композитор Тайлер примут участие в шоу F1 75
«Формула-1» сообщила о звездах на презентации ливрей.
Шоу F1 75, на котором все десять команд «Формулы-1» представят расцветки на сезон-2025, будет вести британский комик и актер Джек Уайтхолл.
В мероприятии примут участие культовая британская группа Take That, американский катри-певец Кейн Браун, рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly, MGK) и проект Are We Dreaming композитора Брайна Тайлера, создавшего музыкальную тему «Ф-1».
Ведущие F1 TV Лора Уинтер, Ариана Браво и Лоренс Барретто также появятся на сцене.
F1 75 состоится во вторник, 18 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.
Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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