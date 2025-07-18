Юки Цунода об адаптации к болиду «Ред Булл»: «Двигаюсь в правильном направлении, просто мне требуется больше времени»

Цунода с трудом адаптируется к новому болиду.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода признал, что процесс привыкания и особенностям болида австрийской команды занимает у него больше времени, чем он предполагал. При этом Юки уверен, что постепенно прогрессирует.

Цунода провел за «Ред Булл» уже 10 гонок, при этом заработав всего 7 очков. В то же время 3 очка японец успел заработать в двух первых гонках, которые провел за «Рейсинг Буллз ».

«Уверен, я найду способ улучшить свои выступления. Я отметил пару вещей, если говорить об особенностях пилотажа, которыми я еще никогда не пользовался по ходу своей карьеры. Это вопрос адаптации и возможности научиться новым вещам.

Но да, я должен признать, что мне понадобилось намного меньше времени, чтобы почувствовать уверенность за рулем болида «Рейсинг Буллз». Потому что я знал, как будет вести себя машина и как ей нужно будет управлять при любом варианте настроек. Вот почему там я сразу мог атаковать на пределе.

Находясь за рулем болида «Ред Булл» мне приходится постепенно набирать скорость, и я думаю, что это правильный подход. Просто для него требуется больше времени. И я не знаю, займет ли процесс привыкания к болиду «Ред Булл» весь этот сезон. Но положительный момент в том, что я точно двигаюсь в правильном направлении», – рассказал Цунода.

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