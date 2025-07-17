Нельсон Пике-младший: «Хорнер хотел контролировать все в «Ред Булл» и выигрывал при любом исходе – получил почти 100 миллионов. Дело не только в Ферстаппене»

Пике-младший призвал не обвинять Ферстаппена в уходе Хорнера из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший порассуждал о влиянии семьи Макса Ферстаппена на разрыв «Ред Булл» с руководителем Кристианом Хорнером .

«Почему есть трудности с тем, чтобы сохранить Макса? Я слышал, что существуют проблемы с возвращением специалистов или наймом новых – некоторым не нравится обстановка в команде.

Возникли небольшие трения между [Хорнером] и отцом Макса [Йосом Ферстаппеном ]. В каком-то смысле это беспокоило некоторых людей, и кое-кто считает, что с Кристианом во главе вернуться тяжело. Так говорят люди.

Дело в делегировании обязанностей, а Хорнер не хочет это делать. Он хочет сохранить контроль над всем, над обеими командами, двигателями, хочет контролировать все.

В то же время для него ситуация была выигрышной при любом исходе. Если у него вся власть, это очень серьезно с психологической точки зрения. Если нет, он получает огромную сумму денег, почти 100 миллионов долларов [за разрыв долгосрочного контракта]. Может, тут есть и психология: команда от него избавляется, чтобы нанять весь этот список людей обратно.

Дело не только в Максе», – подчеркнул Нельсио в подкасте Pelas Pistas.

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