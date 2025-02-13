  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)
2

Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)

Стали известны детали исторической презентации команд «Ф-1».

Портал Autosport рассказал, как пройдет первая в истории совместная презентация всех ливрей «Формулы-1».

Мероприятие под названием F1 75 состоится на лондонской O2 Арене 18 февраля.

Каждая из десяти команд получит семь минут для презентации своей ливреи. Порядок будет определяться исходя из итогов Кубка конструкторов 2024 года: первым расцветку покажет «Заубер», занявший десятое место, последними – чемпионы мира из «Макларена».

Коллективы могут использовать время по своему усмотрению, в их распоряжении будет гигантский экран. Представления команд будут перемежаться музыкальными номерами, общая продолжительность мероприятия должна составить около двух часов.

Организаторы убеждены, что все 20 пилотов примут участие в шоу. Ранее чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» шутил, что надеется заболеть, чтобы получить повод пропустить презентацию.

По меньшей мере один комик был нанят неназванной командой для участия в презентации.

Девять коллективов (все, кроме «Феррари») выделят своих пилотов для интервью перед шоу.

График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»

«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoЗаубер
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025
2сегодня, 13:16Фото
Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»
5сегодня, 12:51
«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее
7сегодня, 12:07Фото
График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»
6сегодня, 12:00
Первый шлем Сайнса в «Уильямсе»
сегодня, 11:58Фото
«Макларен» представил черные комбинезоны Норриса и Пиастри
4сегодня, 10:46Фото
Технический директор «Ред Булл»: «Команда не списывает сезон-2025 – будет шанс на титул»
сегодня, 10:35
Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»
4сегодня, 09:41Фото
ДР Конго призвала «Ф-1» выйти из переговоров с Руандой: «Хочет ли серия запятнать бренд кровавой ассоциацией?»
1сегодня, 09:10
Вышибала, шантажировавший семью Шумахера, получил 3 года тюрьмы
38сегодня, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем