Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)

Стали известны детали исторической презентации команд «Ф-1».

Портал Autosport рассказал, как пройдет первая в истории совместная презентация всех ливрей «Формулы-1».

Мероприятие под названием F1 75 состоится на лондонской O2 Арене 18 февраля.

Каждая из десяти команд получит семь минут для презентации своей ливреи. Порядок будет определяться исходя из итогов Кубка конструкторов 2024 года: первым расцветку покажет «Заубер », занявший десятое место, последними – чемпионы мира из «Макларена».

Коллективы могут использовать время по своему усмотрению, в их распоряжении будет гигантский экран. Представления команд будут перемежаться музыкальными номерами, общая продолжительность мероприятия должна составить около двух часов.

Организаторы убеждены, что все 20 пилотов примут участие в шоу. Ранее чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл » шутил, что надеется заболеть, чтобы получить повод пропустить презентацию.

По меньшей мере один комик был нанят неназванной командой для участия в презентации.

Девять коллективов (все, кроме «Феррари ») выделят своих пилотов для интервью перед шоу.

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