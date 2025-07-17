Джеймс Воулз: «С Сайнсом «Уильямс» не достиг результатов, соответствующих возможностям»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз подвел неутешительные итоги первой половины сезона для Карлоса Сайнса.
Испанец набрал 13 баллов против 46 у лидера команды Алекса Албона.
«С Карлосом, считаю, мы не достигли всего, чего могли достичь в этом году. Влияли разные факторы. Были ошибки на трассе с его стороны. Безусловно, мы допускали ошибки. Случались инциденты.
На мой взгляд, важно начертить линию на песке и двигаться дальше, начиная со Спа. Впереди ряд гонок, которые действительно нам подходят. Необходимо показывать результат, который позволяет показать машина, разобраться, почему не все получается в квалификациях, и выступать как можно лучше.
Если говорить о Карлосе, нужны результаты, соответствующие нашим возможностям – мы их не достигли в нынешнем году», – отметил менеджер.
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