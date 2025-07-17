Мартин подтвердил, что останется в «Априлии» в 2026-м. Чемпион MotoGP ранее заявлял, что активирует опцию разрыва

Мартин продолжит выступать за «Априлию» в следующем году.

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин перед Гран-при Чехии подтвердил, что останется в «Априлии».

Ранее испанец заявлял, что активирует опцию разрыва, а его менеджер заверил, что Хорхе свободен на сезон-2026. Команда, в свою очередь, сообщила, что гонщик связан контрактными обязательствами.

Кроме того, Мартин прошел медосмотр и допущен к гонке в Брно. Этап станет для Хорхе вторым в новой команде, куда он перешел из «Прамака » после завоевания титула. Другие гонки сезона-2025 спортсмен пропустил из-за травм.

Чемпион MotoGP Мартин свободен от контракта с «Априлией» на 2026-й и рассматривает «Хонду», заявил менеджер

Чемпион MotoGP Мартин вернулся на байк спустя 3 месяца и выступит на Гран-при Чехии