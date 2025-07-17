Шарль Леклер: «Бьянки никогда не сдавался и во всем выкладывался по максимуму. Увы, Жюль так и не получил шанс в топ-команде»

Леклер поделился воспоминаниями о Бьянки спустя 10 лет после смерти пилота.

Гонщик «Феррари » Шарль Леклер высказался о пилоте «Формуле-1», своем близком друге и крестном отце Жюле Бьянки , который ушел из жизни ровно десять лет назад из-за травм, полученных на Гран-при Японии -2014.

«Жюль был по-настоящему приятным человеком. Он был очень веселым, и случались безумные моменты, когда ты очень хорошо его узнавал. Он всегда был рад помочь и был готов повеселиться.

Жюль – самый большой боец среди всех людей, которых я когда-либо встречал. Думаю, такая черта есть и во мне благодаря Жюлю.

Кроме того, он становился в каком-то смысле одержимым, если у него что-то не получалось. Ты видел, как в течение месяца, двух или трех он тренировался при любой возможности.

Он никогда, никогда не сдавался и так упорно трудился, чтобы прибавить в чем-либо. Чем бы он ни занимался, он выкладывался по максимуму.

Надеюсь, Жюля будут помнить как крайне таланливого пилота, который, увы, так и не получил шанс в топ-команде, не получил машину, которая позволила бы продемонстрировать весь свой талант.

По глазам, улыбке некоторых людей можно увидеть, насколько это хороший человек – считаю, Жюль был как раз таким. Пожалуй, для меня важнее всего помнить, каким добрым человеком был Жюль и каким целеустремленным», – написал монегаск.

10 лет назад умер Жюль Бьянки