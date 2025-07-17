«Спасибо за кликбейт». Сайнс о цитате «Я мог бы уничтожить «Феррари» в La Gazzetta dello Sport

Сайнс отреагировал на броский пост Gazzetta.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс прокомментировал запись в соцсетях La Gazzetta dello Sport.

«Я мог бы уничтожить «Феррари», – привело итальянское издание цитату Сайнса.

«Спасибо за кликбейт 👏👍», – ответил спортсмен.

Ранее в подкасте High Performance Карлос высказался о тяжелом разрыве со Скудерией:

«Гонщик с большим эго в такой ситуации захотел бы просто уничтожить «Феррари» в тот год – возможно, за счет каких-то политических действий, или попробовал бы заразить команду изнутри.

И да, мой внутренний демон – а внутри каждого из нас живут демон и ангел – нашептывал мне что-то вроде: «Ты же можешь столь многое сказать или сделать».

Но вот голос ангела звучал громче и говорил мне: «Нет, не стоит так поступать».

Карлос Сайнс о сезоне-2024: «Гонщик с большим эго захотел бы уничтожить «Феррари», но я действовал как профессионал»