Ральф Шумахер о Стролле, назвавшем болид «худшим куском дерьма»: «Тебе двойка, и извинись перед «Астон Мартин»

Ральф Шумахер призвал Стролла извиниться за грубость.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл финишировал седьмым на Гран-при Великобритании , после чего резко отозвался о машине по радио.

«Это худший кусок дерьма, которым мне вообще доводилось управлять за всю мою жизнь, честно», – произнес канадец.

Эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер посчитал поведение Стролла вопиющим:

«Нас часто критикуют за то, что мы слишком суровы к нему, и, возможно, иногда это так. Но видно, что таких условиях надо уметь управлять болидом. И с фундаментальной точки зрения он умеет. Насколько хорошо или плохо, тяжело судить. Пусть Фернандо Алонсо уже не молод, но он все еще здорово выступает. Так что поздравим всю команду.

Должен сказать, что его заявление очень разочаровало, и, честно говоря, это вопрос воспитания. Механики день за днем работают ради того, чтобы два пилота могли выступать, а затем сын босса говорит: «Чудесно, и с такой дерьмовой машиной». Вынужден заявить, что это абсолютно неприемлемо, категорически недопустимо.

Хочется надеяться, что на следующем этапе он извинится. Просто постыдно, отвратительно, и это говорит о плохом воспитании. Не знаю, может, он думает, что находится в кино, но подобные заявления снижают значимость собственных результатов. Это важные очки, в конце концов. Нельзя забывать, что это в том числе важные бонусы для механиков и других сотрудников.

А потом кто-то просто все портит. Если честно, надо сказать: тебе двойка, дорогой Ланс, и извинись перед командой».

Ланс Стролл о болиде «Астон Мартин» в последней гонке: «Это худший кусок дерьма, которым я когда-либо управлял»

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