  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер о Стролле, назвавшем болид «худшим куском дерьма»: «Тебе двойка, и извинись перед «Астон Мартин»
15

Ральф Шумахер о Стролле, назвавшем болид «худшим куском дерьма»: «Тебе двойка, и извинись перед «Астон Мартин»

Ральф Шумахер призвал Стролла извиниться за грубость.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл финишировал седьмым на Гран-при Великобритании, после чего резко отозвался о машине по радио.

«Это худший кусок дерьма, которым мне вообще доводилось управлять за всю мою жизнь, честно», – произнес канадец.

Эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер посчитал поведение Стролла вопиющим:

«Нас часто критикуют за то, что мы слишком суровы к нему, и, возможно, иногда это так. Но видно, что таких условиях надо уметь управлять болидом. И с фундаментальной точки зрения он умеет. Насколько хорошо или плохо, тяжело судить. Пусть Фернандо Алонсо уже не молод, но он все еще здорово выступает. Так что поздравим всю команду.

Должен сказать, что его заявление очень разочаровало, и, честно говоря, это вопрос воспитания. Механики день за днем работают ради того, чтобы два пилота могли выступать, а затем сын босса говорит: «Чудесно, и с такой дерьмовой машиной». Вынужден заявить, что это абсолютно неприемлемо, категорически недопустимо.

Хочется надеяться, что на следующем этапе он извинится. Просто постыдно, отвратительно, и это говорит о плохом воспитании. Не знаю, может, он думает, что находится в кино, но подобные заявления снижают значимость собственных результатов. Это важные очки, в конце концов. Нельзя забывать, что это в том числе важные бонусы для механиков и других сотрудников.

А потом кто-то просто все портит. Если честно, надо сказать: тебе двойка, дорогой Ланс, и извинись перед командой».

Ланс Стролл о болиде «Астон Мартин» в последней гонке: «Это худший кусок дерьма, которым я когда-либо управлял»

Что случилось на Гран-при Британии: крах Пиастри и Ферстаппена под дождем, сенсационный аутсайдер на подиуме

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoФернандо Алонсо
Гран-при Великобритании
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoРальф Шумахер
logoЛанс Стролл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Спортивный директор «Уильямса»: «Опыт Сайнса был недостающим элементом»
4 минуты назад
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен успешен, потому что чертовски хорош. Болид «Ред Булл» не создан под Макса – он предпочел бы пилотировать «Макларен»
350 минут назад
Лиам Лоусон: «Абсолютная неправда, что моя уверенность в себе пошатнулась после ухода из «Ред Булл»
сегодня, 11:07
Гельмут Марко о Ферстаппене и Вольффе: «Макс может встречаться с кем хочет. «Ред Булл» полагает, что он останется»
3сегодня, 10:25
MotoGP. Гран-при Чехии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес упал на последнем круге и стал 2-м, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Мартин – 12-й
3сегодня, 09:43
Руководитель «Астон Мартин»: «Ньюи располагает 10 вещей там, где обычно помещается одна. Модель болида-2026 меняется быстрее, чем когда-либо»
4сегодня, 09:25
Гюнтер Штайнер: «У Мика Шумахера хорошие шансы на место в «Кадиллаке»
4сегодня, 08:36
«Все это просто шум со стороны». Пьер Гасли не видит смысла менять состав пилотов «Альпин»
1вчера, 18:48
Зак Браун: «Надеюсь, из 12 оставшихся гонок «Макларен» выиграет еще 9»
9вчера, 17:16
Рикардо Патрезе: «На месте Вольффа я бы сохранил Расселла и подписал в «Мерседес» Ферстаппена»
18вчера, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45