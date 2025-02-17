  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Том Коронель о чемпионе-2025: «Норрис. Проблем 2024 года больше не будет, Ландо оторвется на старте сезона»
1

Том Коронель о чемпионе-2025: «Норрис. Проблем 2024 года больше не будет, Ландо оторвется на старте сезона»

Нидерландский эксперт предрек поражение Ферстаппена в 2025-м.

Гонщик и эксперт Том Коронель ответил, сможет ли кто-либо обыграть пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за титул в предстоящем сезоне и стать новым чемпионом «Формулы-1».

«Ландо Норрис. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка, а он просто до нелепого хорош. Мы видели, как в последней гонке [в Абу-Даби] Карлос Сайнс совершил попытку, и Норрис смог вновь ускориться. Так что у него есть все необходимое.

«Макларен» будет лучшей командой с лучшей машиной. Если Норрис не окажется под слишком высоким давлением, он тоже классно сделает свое дело.

В заключительной половине сезона [Ферстаппен] действовал умно, в каких-то моментах везло, и он сделал так, чтобы Норрис не приблизился быстро. Но на самом деле Норрис должен был атаковать по полной с таким болидом. Дело скорее в Норрисе, чем в машине.

Я считаю, Норрис вырос благодаря этому, и подобных проблем больше не будет. Поэтому, полагаю, Норрис оторвется на старте сезона», – заключил нидерландец.

Герхард Бергер: «Ферстаппен ошибался поначалу, с опытом – все реже. То же случится с Норрисом»

Макс Ферстаппен: «Возможно, побеждать в симрейсинге даже сложнее, чем в реальных гонках»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Том Коронель
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Take That, комик Уайтхолл и композитор Тайлер примут участие в шоу F1 75
5 минут назад
Хуан-Пабло Монтойя: «NASCAR – гонки Трампа, они подходят Америке. В Европе любят чистую борьбу»
21 минуту назад
NASCAR. Байрон выиграл «500 миль Дайтоны» во второй раз подряд
сегодня, 07:35
Герхард Бергер: «Ферстаппен ошибался поначалу, с опытом – все реже. То же случится с Норрисом»
3сегодня, 07:07
Гонщик WRC Фурмо за мат оштрафован на 10 000 евро по новым правилам ФИА
сегодня, 06:38
Карун Чандок: «У Вассера очень прагматичный подход. Все, что его волнует – это следующая гонка»
вчера, 16:38
Энтони Дэвидсон: «В гонках Хэмилтон не должен уступать Леклеру в скорости»
3вчера, 15:35
WRC. Эванс выиграл Ралли Швеции
1вчера, 13:57
«Хаас» провел обкатку нового болида на «Сильверстоуне»
1вчера, 12:44Фото
Макс Ферстаппен: «Возможно, побеждать в симрейсинге даже сложнее, чем в реальных гонках»
4вчера, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
вчера, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Рекомендуем