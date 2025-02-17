Том Коронель о чемпионе-2025: «Норрис. Проблем 2024 года больше не будет, Ландо оторвется на старте сезона»

Нидерландский эксперт предрек поражение Ферстаппена в 2025-м.

Гонщик и эксперт Том Коронель ответил, сможет ли кто-либо обыграть пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в борьбе за титул в предстоящем сезоне и стать новым чемпионом «Формулы-1».

«Ландо Норрис . Ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка, а он просто до нелепого хорош. Мы видели, как в последней гонке [в Абу-Даби] Карлос Сайнс совершил попытку, и Норрис смог вновь ускориться. Так что у него есть все необходимое.

«Макларен » будет лучшей командой с лучшей машиной. Если Норрис не окажется под слишком высоким давлением, он тоже классно сделает свое дело.

В заключительной половине сезона [Ферстаппен] действовал умно, в каких-то моментах везло, и он сделал так, чтобы Норрис не приблизился быстро. Но на самом деле Норрис должен был атаковать по полной с таким болидом. Дело скорее в Норрисе, чем в машине.

Я считаю, Норрис вырос благодаря этому, и подобных проблем больше не будет. Поэтому, полагаю, Норрис оторвется на старте сезона», – заключил нидерландец.

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