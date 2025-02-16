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Макс Ферстаппен: «Возможно, побеждать в симрейсинге даже сложнее, чем в реальных гонках»

Ферстаппен высоко оценивает уровень конкуренции в симрейсинге.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что поначалу воспринимал симрейсинг исключительно как развлечение, но затем стал относиться к данной области намного серьезнее.

Сейчас Ферстаппен регулярно выступает в соревнованиях по симрейсингу, порой даже совмещая это с выступлениями в Гран-при.

«Все всегда думают, что это просто игра и развлечение, что это очень просто. Но я бы сказал, что с учетом уровня конкуренции побеждать в симрейсинге не проще, чем в реальных гонках, реальной жизни, а может и сложнее.

В детстве у меня почти не было времени на гоночные симуляторы, потому что мне приходилось совмещать школу с занятием картингом. С 2009 до 2015 года я порой гонялся в симуляторах просто ради удовольствия, чтобы покататься с друзьями и хорошо провести время.

Я понемногу втягивался, а потом внезапно осознал, что это действительно здорово – что я получаю удовольствие, что со мной соревнуются отличные гонщики, и что я хочу стать в этом хорош. И дальше ты постепенно развиваешься, шаг за шагом становишься все лучше, другие симрейсеры советуют тебе как построить и улучшить гоночный кокпит. Все это действительно мне помогло», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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logoМакс Ферстаппен
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