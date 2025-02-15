«Альпин» представила комбинезоны на сезон-2025
Команда «Альпин» показала, как будет выглядеть форма пилотов в предстоящем сезоне «Формулы-1».
В 2025 году за французов будут выступать Пьер Гасли и новичок чемпионата Джек Дуэн.
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Фото: соцсети команды «Альпин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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