«Альпин» представила комбинезоны на сезон-2025

Команда «Альпин» показала, как будет выглядеть форма пилотов в предстоящем сезоне «Формулы-1».

В 2025 году за французов будут выступать Пьер Гасли и новичок чемпионата Джек Дуэн .

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В «Ф-1» молодежный бум – сразу 6 новичков! Откуда столько?

Фото: соцсети команды «Альпин»