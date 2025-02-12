Валттери Боттас: «Если появится возможность вернуться в гонки, я сомневаюсь, что «Мерседес» будет стоять у меня на пути»

Боттас оценил свои шансы на возвращение в гонки.

Резервный пилот «Мерседеса » рассказал, что команда не будет мешать ему, если он получит предложение от другого коллектива.

«Мы все, я и команда, знаем о том, что должны быть подвижны, нужна гибкость. Разумеется, в данной момент я всецело сосредоточен на предстоящем сезоне, буду выкладываться на максимуме, стараясь чем могу помочь команде.

Но если у меня появится возможность вернуться в гонки, я сомневаюсь, что команда будет стоять у меня на пути. Так что посмотрим. Пусть пройдут первые гонки, стартует сезон, а там посмотрим, что принесет и этот год, и следующий.

Шансы на место в «Кадиллаке»? Нет, мы пока не общались. Думаю, там сейчас больше заняты вопросом построения команды, структуры управления и так далее. Так что нет, пока ничего конкретного. Пока над этим вопросом рано думать», – рассказал Боттас .

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