«Ред Булл» столкнулся с проблемами при разработке двигателя к сезону-2026 (Autosprint)
По информации итальянского издания Autosprint, многочисленные слухи о том, что у «Ред Булл» и «Форд» возникли трудности при разработке двигателя к сезону-2026, когда в «Ф-1» вступит в силу новый технический регламент, соответствуют действительности.
Согласно источнику издания, на данный момент результаты стендовых испытаний говорят о том, что новый двигатель получился недостаточно мощным, и у «Ред Булл» есть серьезные опасения относительно отставания от конкурентов.
При этом даже более серьезной проблемой относительно нехватки мощности на данный момент называется недостаточная надежность работы силовой установки.
У моторного подразделения «Ред Булл» остается примерно год для того, чтобы доработать свой двигатель.
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