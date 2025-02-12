«Ред Булл» столкнулся с проблемами при разработке двигателя к сезону-2026 (Autosprint)

У «Ред Булл» проблемы с разработкой двигателя 2026 года.

По информации итальянского издания Autosprint, многочисленные слухи о том, что у «Ред Булл» и «Форд » возникли трудности при разработке двигателя к сезону-2026, когда в «Ф-1» вступит в силу новый технический регламент, соответствуют действительности.

Согласно источнику издания, на данный момент результаты стендовых испытаний говорят о том, что новый двигатель получился недостаточно мощным, и у «Ред Булл» есть серьезные опасения относительно отставания от конкурентов.

При этом даже более серьезной проблемой относительно нехватки мощности на данный момент называется недостаточная надежность работы силовой установки.

У моторного подразделения «Ред Булл » остается примерно год для того, чтобы доработать свой двигатель.

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