  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хэмилтону комфортнее в болидах «Феррари», чем в последних «Мерседесах» (GdS)
3

Хэмилтону комфортнее в болидах «Феррари», чем в последних «Мерседесах» (GdS)

Хэмилтон успешно осваивается в «Феррари».

Новый гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон провел заезды за рулем болидов 2023 и 2024 годов (машина SF-24 была модифицирована для тестов покрышек «Пирелли» на сезон-2026). По информации La Gazzetta dello Sport, семикратный чемпион «Формулы-1» позитивно высказался о поведении болидов, даже SF-23, который считался непростым.

Ряд источников итальянского издания утверждает, что Хэмилтон сразу же почувствовал себя комфортнее в болидах «Феррари», чем в «Мерседесах» последних нескольких сезонов.

В то же время Льюис пока не пилотировал новую машину Скудерии, SF-25. Пока британец и его напарник Шарль Леклер обкатывают виртуальный болид на симуляторе.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
Пирелли
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Том Кристенсен: «Лоусон – верный выбор для «Ред Булл», но Сайнс был бы идеальным решением»
1сегодня, 09:59
Ферстаппен стал глобальным амбассадором AlphaTauri
1сегодня, 09:18Фото
Ален Прост: «Ферстаппен превзойдет меня по титулам»
5сегодня, 08:43
ФИА утвердила структуру работы гоночного директора «Ф-1» в 2025 году
2вчера, 17:44
«Кадиллак» рассматривает возможность приобретения у «Феррари» деталей подвески
1вчера, 17:01
Мохаммед бен Сулайем об общественных работах Ферстаппена: «Такое ощущение, люди думали, что президент ФИА собирается отправить Макса чистить туалеты»
13вчера, 15:33
Жак Вильнев стал амбассадором «Уильямса»
1вчера, 14:41
Механик «Ред Булл» о мате: «Не считаем, что Ферстаппен груб с нами. Ответственность за детей – на родителях, а не на звездах»
4вчера, 13:43
Экс-пилот «Ф-1» ван Леннеп: «Расселл – величайший плут всех времен, но ему надерут задницу»
11вчера, 13:08
Президент ФИА: «Херберт – очень хороший стюард, но нельзя быть журналистом, а затем судьей»
11вчера, 12:32
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
вчера, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем