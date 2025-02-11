Хэмилтону комфортнее в болидах «Феррари», чем в последних «Мерседесах» (GdS)
Новый гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон провел заезды за рулем болидов 2023 и 2024 годов (машина SF-24 была модифицирована для тестов покрышек «Пирелли» на сезон-2026). По информации La Gazzetta dello Sport, семикратный чемпион «Формулы-1» позитивно высказался о поведении болидов, даже SF-23, который считался непростым.
Ряд источников итальянского издания утверждает, что Хэмилтон сразу же почувствовал себя комфортнее в болидах «Феррари», чем в «Мерседесах» последних нескольких сезонов.
В то же время Льюис пока не пилотировал новую машину Скудерии, SF-25. Пока британец и его напарник Шарль Леклер обкатывают виртуальный болид на симуляторе.
Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?
Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять
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