«Кадиллак» рассматривает возможность приобретения у «Феррари» деталей подвески

«Кадиллак» может расширить техническое партнерство с «Феррари».

Американская команда ранее получила разрешение присоединиться к числу участников «Формулы-1» с 2026 года – и станет 11-й конюшней в чемпионате.

«Кадиллак» уже заключил соглашение с «Феррари » о поставках двигателей и коробок передач на 2026-2027 годы. В то время как к 2028 году в «Дженерал Моторс» рассчитывают разработать собственный двигатель для «Формулы-1», а «Кадиллак» получит статус заводской команды.

Теперь же в американской команде рассматривают возможность в течение двух лет закупать у «Феррари» не только моторы и коробки передач, но и разрешенные для передачи детали подвески.

Отмечается, что данное решение позволит «Кадиллаку» сэкономить ресурсы, вложить больше средств в развитие других областей, а также нанять достаточно сотрудников, чтобы без проблем на регулярной основе обслуживать два болида «Формулы-1».

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