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«Дженерал Моторс» создала моторное подразделение для «Ф-1»

Компания «Дженерал Моторс», вступающая в «Формулу-1» в 2026 году с командой «Кадиллак», объявила о запуске моторного подразделения.

Новая организация, созданная «Дженерал Моторс» совместно с TWG Motorsport, получила название GM Performance Power Units LLC. Производитель намерен обеспечивать «Кадиллак» в «Ф-1» собственными силовыми установками «к концу десятилетия».

«Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» с двигателями «Феррари», контракт заключен на несколько лет.

Моторная база будет открыта рядом с техническим центром «Дженерал Моторс» в американском Шарлотте, исполнительным директором организации назначен Расс О’Блинс. Специалист ранее занимался разработкой моторов для дорожных и гоночных автомобилей и работал в центре «Дженерал Моторс» в Мичигане.

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

«Кадиллак» и «Феррари» подписали многолетний контракт на поставку моторов и коробок передач

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoФеррари
Кадиллак
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