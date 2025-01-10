«Дженерал Моторс» создала моторное подразделение для «Ф-1»
Компания «Дженерал Моторс», вступающая в «Формулу-1» в 2026 году с командой «Кадиллак», объявила о запуске моторного подразделения.
Новая организация, созданная «Дженерал Моторс» совместно с TWG Motorsport, получила название GM Performance Power Units LLC. Производитель намерен обеспечивать «Кадиллак» в «Ф-1» собственными силовыми установками «к концу десятилетия».
«Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» с двигателями «Феррари», контракт заключен на несколько лет.
Моторная база будет открыта рядом с техническим центром «Дженерал Моторс» в американском Шарлотте, исполнительным директором организации назначен Расс О’Блинс. Специалист ранее занимался разработкой моторов для дорожных и гоночных автомобилей и работал в центре «Дженерал Моторс» в Мичигане.
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