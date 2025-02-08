Том Коронель о сценарии для Спилберга: «Хэмилтон забирает 8-й титул в первый сезон в «Феррари» и уходит из «Ф-1» на пике»

Нидерландский эксперт допустил чемпионство Хэмилтона в 2025-м.

Гонщик и эксперт Том Коронель сообщил, что Льюис Хэмилтон , перешедший из «Мерседеса » в «Феррари», способен завоевать рекордный восьмой титул уже в этом году.

«Я его понимаю – «Феррари» находится в списке желаний каждого пилота. Можно сказать: «Он лицо и амбассадор «Мерседеса», всегда им был». И это 100-процентная правда, но все же «Феррари» есть «Феррари». Он бы не перешел в другую команду, потому что в другой команде нет таких эмоций. «Формула-1 » – это «Феррари», «Феррари» – это «Формула-1».

Я пока не привык [к Хэмилтону в форме «Феррари»], но я бы сказал так: «Феррари» – твой конечный пункт назначения. Стань чемпионом мира и исчезни. Считаю, у «Феррари» была сильнейшая машина в конце года, если посмотреть на общую картину. Вполне могу представить, что у Хэмилтона больше шансов на восьмой титул в «Феррари», чем в «Мерседесе». Команда была сильнейшей в конце прошлого сезона, и надо просто мощно начать 2025-й и так же закончить.

Пусть я на секунду стану режиссером этого триллера. Будь я Стивеном Спилбергом, я бы посчитал, что вот его момент – он должен быть на это способен. В первый же год в красном комбинезоне он делает это и уходит. И занимается другими вещами в жизни.

Конечно, я бы предпочел, чтобы Макс [Ферстаппен] стал чемпионом, это просто факт. Но он был чемпионом в прошлом сезоне и два года до этого. В таком случае «Формула-1» будет немного однообразной.

Если бы я хотел сделать триллер, то сказал бы: последняя гонка, борьба между Максом и Хэмилтоном в красной «Феррари»… Но Хэмилтон также должен обладать смелостью, чтобы сказать: «Я достиг того, чего хотел достичь. Я выступил за «Феррари» и стал чемпионом мира еще раз. Я начну другую жизнь и уйду из автоспорта». Тогда он завершит все на пике», – заявил Коронель.

Нидерландский аналитик высказался о потенциальном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл » в «Феррари»:

«То же самое – «Феррари» есть «Феррари». В прошлом году, до того, как Хэмилтон объявил о переходе, я сказал : на месте Фреда Вассера я бы выписал незаполненный чек всему стану Ферстаппена».

Том также поделился мыслями о том, получится ли у Хэмилтона победить нового напарника Шарля Леклера:

«Я бы не осмелился напрямую это утверждать. Но Хэмилтон не промах, он действительно хороший пилот. На самом деле он всегда был главным соперником Макса, а не кто-то еще».

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