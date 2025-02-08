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Президент ФИА пообещал новых стюардов в «Ф-1»: «Будет свежая кровь»

В ФИА сообщили об обновлении судейского состава.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о стюардах в «Формуле-1».

«У нас должен быть более широкий выбор. Мы не должны быть ограничены, и поэтому будет свежая кровь, если говорить о стюардах», – сказал спортивный чиновник.

Бен Сулайем также поделился мнением о гоночных директорах после ухода Нильса Виттиха, сообщив, что грядут новые назначения:

«Кто и сколько, мы скоро узнаем, в ближайшие несколько дней. Безусловно, будет свежая кровь, и речь не об одном [человеке]. Это точно. Люди учатся, постоянно работают. Нельзя просто вбросить людей, поставить их перед таким большим вызовом.

Команды жалуются, пилоты жалуются, но они не платят за это. Буду очень и очень откровенным и выскажусь напрямую: требуются большие вложения. Нам потребовалось более двух с половиной лет, чтобы достичь сегодняшнего положения. Есть ли результаты? Мы узнаем результаты, когда начнется сезон».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GrandPrix247
logoФормула-1
logoМохаммед бен Сулайем
logoФИА
Нильс Виттих
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