Тото Вольфф об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: «Это решение было правильным для обеих сторон»

Уход Хэмилтона из «Мерседеса» станет новым началом – считает Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса » высказался о том, что переход Льюиса в «Феррари» должен пойти на пользу как ему самому, так и немецкой команде, которая тем самым откроет для себя новую главу и будет двигаться дальше.

«Это решение было правильным для обеих сторон. Когда мы увидели фотографии с первого визита Хэмилтона в «Феррари», эту фотографию на фоне дома Энцо Феррари» – в этом есть что-то культовое. У Льюиса есть свой стиль, и я все это уже сам ему сказал.

В то же время мы решили пойти другим путем, стараясь создать новую команду с молодым гонщиком – и это в дополнение в Джорджу Расселлу , которого, почему-то, мало кто упоминает. У нас есть старший, более опытный гонщик, который уже побеждал в Гран-при, и есть молодой пилот. Так что да, это стало началом чего-то нового для обеих сторон», – рассказал Вольфф .

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»