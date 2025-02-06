Роберт Шварцман: «Индикар» – лучшая серия в плане борьбы и соперничества»
Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, дебютирующий в «Индикаре» в 2025 году в составе «Премы», поделился мнением о новой для себя серии.
«Разумеется, я смотрел «Инди-500», как и другие гонки, и всегда казалось, что в «Индикаре» есть плотное соперничество между гонщиками и командами. Захватывающе здесь находиться, безусловно.
Фактически после завершения выступлений в «Ф-2» я не мог туда вернуться. Единственными вариантами были «Формула-1», «Индикар» и «Формула E». Для меня, если говорить о борьбе и соперничестве, «Индикар» – лучшая серия.
Потому что болиды более или менее одинаковые, главную роль может играть пилот. Тут больше шансов и возможностей показать себя. Так что я в предвкушении, для меня это лучшее место», – заявил Роберт.
Гонщик из Петербурга – в главных «формулах» США с шансами на заезды в топ-5. Будем переживать?
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