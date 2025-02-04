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Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»

Российский автогонщик Роман Русинов побеждал в гонке «1000 километров Ле-Мана» и европейской серии «Ле-Ман», а также становился прищером гонки «24 часа Ле-Мана». Он поделился впечатлениями от выступлений накануне матча «Ле-Ман» – «ПСЖ» в футбольном Кубке Франции, эту игру Спортс’’ транслирует совместно с телеканалом «Старт».

«Думаю, выступление на «Ле-Мане» – не просто особняком в карьере любого пилота. Это самая-самая сложная гонка, какая только сейчас есть. В автоспорте несколько вершин, но «Ле-Ман» – не просто классная гонка. На протяжении недели у вас много туров, фанаты. Незабываемое с эмоциональной точки зрения, топовое событие. 

Времени схалявить там нет вообще. Действительно 24 часа, сложная гонка. У нас три пилота, мы меняемся каждые два-три часа, в зависимости от стратегии. Сложно тем, что до гонки вы уже устали, потому что огромное количество событий, мероприятий для зрителей – большой праздник для всех фанатов автоспорта, которые приезжают за целую неделю, живут в палатках, компенкарах.

Это не просто гонка, а событие, к котому мы в стране тоже должны прийти. На гонки должны приходить большое количество зрителей, как мы это видим в Ле-Мане – 500 тысяч человек. Сколько это футбольных стадионов, чтобы оценить масштаб? 

Мы пролетаем на огромной скорости, у них [фанатов] праздник, концерт. Большинству людей гонку даже не видно: они приезжают просто на хорошую большую тусовку, а мы как гонщики приезжаем, чтобы побороться за победу в самой сложной гонке планеты. Чувствуешь внутри, что ты переживаешь что-то великое – это сложно увидеть на картинке, нужно оказаться в Ле-Мане.

Сейчас в России появилась гонка, которая начинает приобретать популярность – это Garage Fest, который проводят Росгонки. Думаю, это событие плавно приближается к Ле-Ману», – заявил Русинов в эфире Спортса’’ и телеканала «Старт» перед матчем футбольного клуба «Ле-Ман» с «ПСЖ» в Кубке Франции.

Смотрите матч целиком здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Трансляция матча «Ле-Ман» – «ПСЖ» на Спортсе&#8217;&#8216;
logoЛе-Ман
Роман Русинов
logo24 часа Ле-Мана
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