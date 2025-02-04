Валттери Боттас: «В «Ф-1» тренд на новичков, но это может поменяться. Увидим, как они справятся в 2025-м»

Боттас сомневается, что мода на молодежь в «Ф-1» продлится долго.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас поделился мнением о том, что сразу шесть гонщиков «Формулы-1» на решетке 2025 года не провели ни одного полноценного сезона.

«Сейчас есть своего рода тренд на новичков, дебютантов. Но, думаю, в предстоящем сезоне мы также увидим, насколько хорошо все они справятся. И тренд вновь может поменяться.

В данный момент предпочитают новичков, а не опыт. Но это всегда может измениться», – заявил финн.

Боттас согласился, что команды находятся в поиске новой суперзвезды – в частности, поэтому «Мерседес» продвинул в основу 18-летнего Андреа Кими Антонелли :

«Да, я бы так сказал. Пожалуй, сейчас модно приглашать молодежь. Иногда это работает, иногда нет. Лишь время покажет».

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