Жан Тодт: «С тех пор, как я ушел из ФИА, никаких контактов с «Феррари» у меня больше не было»

Тодт рассказал о прекращении контактов с «Феррари».

Бывший руководитель «Феррари» и экс-президент ФИА отметил, что ему несколько жаль от того, что он потерял связь с людьми в Скудерии, где проработал много лет.

«После моего ухода я по-прежнему поддерживал связь с несколькими сотрудниками команды. Но вот с тех пор, как я ушел из ФИА, никаких контактов с «Феррари» у меня не было.

И я могу сказать, что это вызывает у меня некоторое недоумение, учитывая, сколько времени я провел, работая в этой невероятной команде и компании, и какого успеха мы смогли вместе добиться.

Когда я присоединился к «Феррари» в 1993 году, замок, можно сказать, лежал в руинах. Но постепенно, шаг за шагом, мы смогли превратить это в настоящее сокровище.

И да, разумеется, я бы не сумел справиться в одиночку. У меня хорошо получалось выстраивать процесс создания команды и удерживать ее вместе на протяжении многих лет. Вместе мы выиграли 14 титулов – это самый успешный период в истории «Феррари», – рассказал Тодт .

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