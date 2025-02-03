Жан Тодт: «С тех пор, как я ушел из ФИА, никаких контактов с «Феррари» у меня больше не было»
Бывший руководитель «Феррари» и экс-президент ФИА отметил, что ему несколько жаль от того, что он потерял связь с людьми в Скудерии, где проработал много лет.
«После моего ухода я по-прежнему поддерживал связь с несколькими сотрудниками команды. Но вот с тех пор, как я ушел из ФИА, никаких контактов с «Феррари» у меня не было.
И я могу сказать, что это вызывает у меня некоторое недоумение, учитывая, сколько времени я провел, работая в этой невероятной команде и компании, и какого успеха мы смогли вместе добиться.
Когда я присоединился к «Феррари» в 1993 году, замок, можно сказать, лежал в руинах. Но постепенно, шаг за шагом, мы смогли превратить это в настоящее сокровище.
И да, разумеется, я бы не сумел справиться в одиночку. У меня хорошо получалось выстраивать процесс создания команды и удерживать ее вместе на протяжении многих лет. Вместе мы выиграли 14 титулов – это самый успешный период в истории «Феррари», – рассказал Тодт.
Гигантский опыт и успехи Хэмилтона могут навредить в «Феррари». Но почему?!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий