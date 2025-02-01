Гельмут Марко: «Продолжаю работать ради Ферстаппена и сохранения духа «Ред Булл» и Матешица. Никогда не чувствовал такую связь с гонщиком»

Марко объяснил, почему трудится в «Ред Булл» в 81 год.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил об особой работе с Максом Ферстаппеном , которая выходит за рамки обычных отношений начальника и подчиненного.

«Я с этим даже не спорю. Стал ли я для него вторым отцом? Ха-ха, вы от меня такого не услышите.

Знаете, я уже не помню, сколько лет я работаю в этом спорте. Но помню свой первый серьезный разговор с Максом – тогда ему было 13 лет. Обычно в таких случаях я разговариваю с молодым пилотом где-то 10-15 минут. Беседа с Максом продлилась больше часа», – заявил Гельмут.

81-летний австриец также рассказал, почему не уходит на пенсию:

«Я продолжаю работать по двум причинам: первая – Макс, а другая – сохранение духа «Ред Булл» и Дитриха Матешица . По крайней мере я стараюсь это делать, ведь, конечно, никто не может по-настоящему заменить Матешица.

Что касается Макса, это большой талант и особенный человек. Он воплощает все ценности «Ред Булл». Босс [Матешиц] всегда говорил: мы не покупаем звезд, мы их создаем. Макс – превосходный пример, он прямолинеен, доступен и является прекрасным спортсменом. С таким человеком чудесно работать.

Я никогда не чувствовал такую связь с гонщиком. Хотя с Себом [Феттелем] я также был очень близок».

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