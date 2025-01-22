Гельмут Марко об интересе конкурентов к Ферстаппену: «В 2026 году Макс по-прежнему будет выступать за «Ред Булл», уже в ранге пятикратного чемпиона»
Руководитель молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что у действующего чемпиона не будет поводов для ухода, если команда предоставит ему достаточно быструю машину:
«Я не буду комментировать условия контракта, но мы в любом случае в достаточной степени уверены в том, что сможем предоставить Максу хорошую машину. Наши инженеры добились отличного прогресса в работе с данными. И мы настроены оптимистично».
Марко также прокомментировал интерес к Ферстаппену со стороны «Мерседеса» и «Астон Мартин»:
«Это все конечно очень здорово, но у Макса есть контракт с нами, который действует до конца 2028 года. Вот почему в 2026 году Ферстаппен по-прежнему будет выступать за «Ред Булл», уже в ранге пятикратного чемпиона «Формулы-1».
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