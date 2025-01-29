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Власти Мадрида уверены в проведении Гран-при в 2026 году

В Мадриде отрицают наличие проблем с проведением Гран-при.

Контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде, начиная с сезона-2026, был заключен на 10 лет. При этом ранее в прессе сообщалось о юридических трудностях, проблемах с финансированием, а также жалобами со стороны жителей районов Мадрида, где будет проложена часть трассы.

Проект трассы протяженностью 5,47 км предполагает, что трек будет проложен частично по городским улицами, а частично по территории выставочного комплекса IFEMA.

Цель городского совета и организаторов Гран-при – начать строительство не позже апреля 2025 года. Пока в рамках тендера организаторы получили пять предложений от строительных компаний и бизнес-конгломератов, готовых в рамках контракта взять на себя обязательства по строительству трассы и необходимой инфраструктуры. Все работы должны быть выполнены, а объекты сданы в эксплуатацию не позднее, чем через 14 месяцев.

«Я бы посоветовал всем сохранять спокойствие. Гонка будет проведена и станет большим успехом», – заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
Гран-при Испании
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