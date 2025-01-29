Фернандо Алонсо о перспективах «Астон Мартин»: «Нам точно не хватит потенциала для победы в чемпионате 2025 года»

Алонсо оценил ближайшие перспективы «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» уверен, что не сможет побороться за титул в предстоящем сезоне. В то же время оценивая шансы на сезон-2026 в условия смены технического регламента, Фернандо признал, что в данный момент ему сложно судить о каких-то перспективах.

«Нам точно не хватит потенциала для победы в чемпионате 2025 года. Ведь болиды по своей сути останутся такими же, что и в прошлом году. Поэтому сделать необходимый (для борьбы за титул) скачок вперед по скорости для «Астон Мартин » будет практически невозможно. Мы надеемся выступить лучше, чем в 2024 году, но точно не рассчитываем на победу в чемпионате.

Тем не менее, впереди нас ждут перемены в регламенте, и Эдриан Ньюи начнет работу над проектом 2026 года в апреле.

Надеюсь, что впереди у меня еще будут подиумы, победы, борьба за титул. Хотя я понимаю, что сейчас сезон-2026 для всех – это тайна, покрытая мраком. Мы надеемся, что будем в числе фаворитов, но точно мы этого не знаем», – рассказал Алонсо.

Фернандо Алонсо о своих сильных сторонах: «Старты гонок, умение давать результат под давлением и выжимать из болида максимум»