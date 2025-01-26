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WRC. Ожье в 10-й раз выиграл Ралли Монте-Карло – это рекорд этапа

Ожье в рекордный 10-й раз победил в Монте-Карло.

Пилот «Тойоты» одержал победу на этапе, открывавшем сезон-2025. На финише восьмикратный чемпион WRC опередил своего напарника по «Тойоте» Элфина Эванса, занявшего второе место, на 18 секунд. Третьим Ралли Монте-Карло закончил новичок «Хендэ» Адриен Формо.

Новый чемпион в ралли – бывший «вечный второй». Ждал титула дольше всех в истории

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Хендэ
Тойота WRC
Элфин Эванс
чемпионат мира по ралли
Себастьян Ожье
Ралли Монте-Карло
результаты
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