Главный инженер «Ред Булл»: «Если вы дадите Алонсо шанс победить – он им воспользуется»
Пол Монахэн высказался о том, насколько высоки будут шансы Фернандо Алонсо выиграть чемпионский титул, если «Астон Мартин» построит достаточно быструю машину.
Монахэн работал с Алонсо в «Рено» в 2003 году.
«Фернандо достаточно настойчив и упорен. Если вы дадите ему шанс победить – он не облажается, в этом вы можете быть уверены. Помню, как он был спокоен, когда лидировал в гонке на пути к своей первой победе – на Гран-при Венгрии 2003 года. Его вообще ничто не волновало или беспокоило.
Так что сомневаюсь, что Алонсо – тот человек, у которого могут внезапно сдать нервы и он допустит ошибку. Если вы дадите ему шанс победить – он им воспользуется, на этот счет можете не беспокоиться», – рассказал Монахэн.
Фернандо Алонсо о своих сильных сторонах: «Старты гонок, умение давать результат под давлением и выжимать из болида максимум»
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