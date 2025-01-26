Главный инженер «Ред Булл»: «Если вы дадите Алонсо шанс победить – он им воспользуется»

Главный инженер «Ред Булл» уверен в Алонсо.

Пол Монахэн высказался о том, насколько высоки будут шансы Фернандо Алонсо выиграть чемпионский титул, если «Астон Мартин » построит достаточно быструю машину.

Монахэн работал с Алонсо в «Рено» в 2003 году.

«Фернандо достаточно настойчив и упорен. Если вы дадите ему шанс победить – он не облажается, в этом вы можете быть уверены. Помню, как он был спокоен, когда лидировал в гонке на пути к своей первой победе – на Гран-при Венгрии 2003 года. Его вообще ничто не волновало или беспокоило.

Так что сомневаюсь, что Алонсо – тот человек, у которого могут внезапно сдать нервы и он допустит ошибку. Если вы дадите ему шанс победить – он им воспользуется, на этот счет можете не беспокоиться», – рассказал Монахэн.

Фернандо Алонсо о своих сильных сторонах: «Старты гонок, умение давать результат под давлением и выжимать из болида максимум»