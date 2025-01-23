Джонни Херберт: «У Расселла есть все необходимое, чтобы быть лидером «Мерседеса» – вести команду к победам в гонках и чемпионате»
Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что предстоящий сезон будет лучшим шансом «Мерседеса» выиграть чемпионат, поскольку при смене технического регламента в 2026 года ни одна команда не может быть уверена в своих шансах.
«Теперь у «Мерседеса» и Тото Вольффа есть Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли. Будет интересно посмотреть за динамикой развития ситуации – за тем, кто же окажется выше.
Я бы предположил, что это будет Джордж. Потому что у него есть все необходимые качества, чтобы быть лидером команды – вести ее к победам в гонках и чемпионате. Но пришло ли для «Мерседеса» подходящее время?
Ну, я бы не сказал. Достижима ли победа в чемпионате в этом году? Ну, вероятно, это будет их лучшей возможностью, учитывая то, насколько высокая плотность будет в пелотоне. Ведь с учетом высокой плотности в гонках и минимальных отрывов у «Мерседеса» будет больше шансов выигрывать гонки и приблизиться к победе в чемпионате.
В то время как затем, в 2026 году, все будет уже совсем иначе. Сейчас никто не знает, чего ждать от сезона-2026. Будет ли там команда, которая возьмет быка за рога и выйдет в безоговорочные лидеры. И «Мерседес» на это способен», – рассказал Херберт.
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