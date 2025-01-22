Кристиан Хорнер: «Как гонщик Ферстаппен был на голову сильнее всех в прошедшем сезоне»

Хорнер отметил заслугу Ферстаппена в завоевании титула.

Руководитель «Ред Булл» согласился с недавним заявлением Макса , который считает, Что на протяжении 70 процентов сезона-2024 болид австрийской команды не был самым быстрым в пелотоне. Что, однако, не помешало Ферстаппену выиграть чемпионский титул.

«Да, я бы сказал, что это довольно точная оценка. Начиная с этапа в Майами, который стал поворотной точкой сезона. Машиной было очень трудно управлять, но Макс сумел адаптироваться и выжимал из нее максимум возможностей.

В последней части сезона нам удалось немного улучшить ситуацию, машина стала быстрее. Но да, примерно на этапе в Монце казалось, что титул может от нас ускользнуть.

Макс в прошедшем сезоне выступил выдающимся образом. При этом оставаясь частью команды – вы выигрываете вместе, и проигрываете тоже вместе. Макс своим примером вдохновлял остальных и как гонщик был на голову сильнее всех в прошедшем сезоне», – рассказал Хорнер .

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