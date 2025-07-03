Юки Цунода об ухудшении результатов: «Я найду способ исправить ситуацию»

Цунода надеется улучшить результаты выступлений.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода признал, что выступает на недостаточно высоком уровне и должен прибавлять – как минимум с точки зрения результатов.

Цунода в этом сезоне лишь четырежды финишировал в топ-10 по итогам гонки, причем один раз он сделал это еще в составе «Рейсинг Буллз».

«Я найду способ исправить ситуацию. Есть еще пара стилей пилотажа, которые я пока не пробовал. Если же говорить об уверенности в себе, то пока у меня уходит чуть больше времени на поиск рабочих настроек болида, чем было в «Рейсинг Буллз».

Я не думаю, что использую неправильный подход к работе. Но я не знаю, понадобится ли мне весь сезон для того, чтобы почувствовать уверенность за рулем болида «Ред Булл», или это произойдет раньше.

Гельмут Марко не был доволен моей гонкой в Австрии, но он по-прежнему стремится помогать мне, поддерживает меня. Мне просто нужно доказать, что я все еще на многое способен. Гельмут очень прямой человек, если я выступаю плохо – он мне прямо об этом говорит. У него такой подход. И я в любом случае ценю его поддержку», – рассказал Цунода.

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