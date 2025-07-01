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Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Великобритании.

В рамках 12-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

4-6 июля 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌧️

Квалификация: 17:00 🌧️

Воскресенье

Гонка: 17:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:45

Практика «Ф-2»: 12:00

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:15

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 11:30

2-я гонка «Ф-2»: 13:05

время московское

Опубликовал: Михаил Ширяев
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Гран-при Великобритании
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