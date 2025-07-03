Андреа Кими Антонелли о столкновении с Ферстаппеном: «Я осознал свою ошибку и теперь готов отыграться»
Антонелли надеется отыграться после неудачи в Австрии.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что на Гран-при Великобритании постарается реабилитироваться после ошибки, в результате которой он выбил из гонки в Австрии Макса Ферстаппена и сошел сам.
«С нетерпением жду начала уик-энда. «Сильверстоун» – особенное место, здесь всегда потрясающая атмосфера. Это хороший уик-энд, чтобы постараться отыграться после трудного этапа в Австрии, так что я с нетерпением жду возможности выехать на трассу.
Я осознал свою ошибку, она стала для меня уроком, и теперь я готов отыграться. Цель – провести хороший уик-энд, показать отличный темп и постараться прибавить», – рассказал Антонелли.
Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости