Андреа Кими Антонелли о столкновении с Ферстаппеном: «Я осознал свою ошибку и теперь готов отыграться»

Антонелли надеется отыграться после неудачи в Австрии.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что на Гран-при Великобритании постарается реабилитироваться после ошибки, в результате которой он выбил из гонки в Австрии Макса Ферстаппена и сошел сам.

«С нетерпением жду начала уик-энда. «Сильверстоун» – особенное место, здесь всегда потрясающая атмосфера. Это хороший уик-энд, чтобы постараться отыграться после трудного этапа в Австрии, так что я с нетерпением жду возможности выехать на трассу.

Я осознал свою ошибку, она стала для меня уроком, и теперь я готов отыграться. Цель – провести хороший уик-энд, показать отличный темп и постараться прибавить», – рассказал Антонелли.

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!