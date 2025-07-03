Шарль Леклер: «Обновления должны помочь устранить те проблемы с болидом «Феррари», с которыми мы боремся»

Леклер надеется на прогресс обновленного болида.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды в ближайших гонках.

Как стало недавно известно, в «Феррари» почти доделали новую заднюю подвеску – ее протестируют в рамках съемочного дня на трассе «Муджелло» в июле.

В связи с этим Леклера спросили, в какой степени он верит в то, что обновления болида помогут «Феррари» сократить отставание от «Макларена» и навязать борьбу лидерам чемпионата.

«У меня был бы повод для беспокойства, если бы я так не считал. Ведь очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее сократить это отставание.

Мы постараемся привезти обновления как можно раньше – и эти обновления должны помочь устранить те проблемы с машиной, с которыми мы боремся.

Уверен, мы сможем сократить отставание от лидеров. Другой вопрос, сможем ли мы это отставание полностью нивелировать – в этом я не уверен», – рассказал Леклер.