MotoGP. Команда «Грезини» представила ливрею мотоцикла для сезона-2025
«Грезини» показала новую ливрею мотоцикла.
Презентация прошла на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.
Выступать за команду в новом сезоне будут Алекс Маркес, на счету которого пять попаданий на подиум, и новичок MotoGP Фермин Альдегер.
MotoGP. «Априлия» показала новую ливрею мотоцика, Мартин выбрал №1 для сезона-2025
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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