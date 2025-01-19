MotoGP. Команда «Грезини» представила ливрею мотоцикла для сезона-2025

«Грезини» показала новую ливрею мотоцикла.

Презентация прошла на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Выступать за команду в новом сезоне будут Алекс Маркес, на счету которого пять попаданий на подиум, и новичок MotoGP Фермин Альдегер.

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